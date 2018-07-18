Антимонопольная комиссия ЕС оштрафовала Google на €4,34 млрд

Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд (более $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства в связи с «незаконными ограничениями» на использование мобильной ОС Android.

Сразу оговоримся, что Google получила не максимальное наказание – штраф за нарушение антимонопольного закона может достигать 10% годового дохода нарушителя на всех рынках, не только в Европе. Отметим, что годовой доход Alhabet, владеющей Google , равен примерно $110 млрд.

За что Google оштрафовали?

Комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что корпорация Google заставляла производителей интегрировать в Android собственный поисковик и браузер Chrome . Это было обязательным условием для компаний, желающих получить лицензию на установку Google Play.

Также Google финансово поощряла производителей и операторов за установку поисковика Google в качестве сервиса по умолчанию, а также препятствовала продаже устройств, работающих под управлением других ОС на базе Android (к примеру, MIUI или FlymeOS).

Причиной начала расследования послужили жалобы от конкурентов – первой была компания FairSearch в 2013 году, а затем Nokia, Microsoft и Oracle. Несмотря на улаживание патентного конфликта между Google и Microsoft несколько лет назад, Европейская комиссия продолжила расследовать первоначальные жалобы.

Что дальше?

Google должна прекратить нарушать закон в течении 90 дней, иначе Alphabet могут оштрафовать на 5% от дневного дохода. Тем не менее, поисковой гигант может подать апелляцию, рассмотрение которой может занять несколько лет.