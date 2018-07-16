Смартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 году

Популярный китайский инсайдер под ником Ice Universe утверждает, что экранный дактилоскопический сканер получит грядущий флагман Samsung Galaxy S10, но и другие модели южнокорейского производителя.

Ожидается, что в начале следующего года компания Samsung выпустит три новых смартфона: с 6,4-дюймовым дисплеем, с 6,1-дюймовым и с 5,8-дюймовым. Первые две новинки и станут обладателями экранного сканера отпечатков пальцев с ультразвуковой технологией. Поставлять необходимые компоненты будет компания Qualcomm . Ультразвуковой сканер по сравнению с оптическим датчиком обладает более высокой точностью.

Официальный дебют Samsung Galaxy S10 состоится на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе в январе следующего года. Помимо экранного дактилоскопического сканера также грядущую новинку оснастят тройной основной камерой.