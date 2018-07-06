Фаблет Xiaomi Mi Max 3 показан на новых снимках

Вчера по сети распространились снимки тыльной панели смартфона Xiaomi Mi Max 3, а сегодня его сфотографировали еще и спереди. Новая порция фото уже в интернете, и такое внимание к мобильнику может означать только одно – до его анонса остались считанные дни.

Xiaomi Mi Max 3

Фото нового Xiaomi Mi Max 3, конечно, не блещут качеством, но на них все же можно разглядеть главное, а именно – отсутствие той самой моноброви, которая превратила бы этот смартфон из брутального мужского гаджета в попсовый клон десятого Айфона. К слову, именно из-за выреза в экране сильно пострадали продажи флагмана Xiaomi Mi 8, так что компания уже научен горьким опытом. Новый Xiaomi Mi Max 3 выйдет в версиях с процессорами Qualcomm 636 (обычная, с 3-4 Гб RAM и 32-64 Гб ROM) и Qualcomm 710 (Pro-версия, с 6-128 Гб памяти).

Во всех комплектациях предусмотрена гигантская батарея 5500 мАч, фронтальная фотокамера на 8 Мп, двойной модуль 12+5 Мп от Sony сзади в стиле iPhone X, прошивка Android 8.1 Oreo с MIUI пока неизвестной версии и огромный экран 7 дюймов IPS с тонкими рамками и разрешением Full HD+. Корпус смартфона полностью металлический, так что беспроводной зарядки не будет, но оно и к лучшему – такая батарея будет заряжаться по воздуху просто неприлично долго. Анонс Xiaomi Mi Max 3 состоится в ближайшие дни.

Максим Мишенев, MobileDevice


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