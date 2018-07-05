Oppo предложила различные варианты дизайна гибкого смартфона
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Oppo на дизайн гибких смартфонов.
Компания предлагает несколько вариантов конструкции аппаратов, обладающих способностью к деформации. В частности, описывается смартфон-книжка, у которого единый гибкий дисплей опоясывает всё устройство. В сложенном состоянии у такого гаджета половинки экрана оказываются в лицевой и тыльной частях.
Ещё один вариант — аппарат с трёхсекционным дисплеем. Такая конструкция предусматривает, что при необходимости пользователи смогут увеличить полезную рабочую площадь экрана примерно в три раза.
Наконец, говорится о гибком смартфоне с конструкцией, напоминающей классические телефоны-раскладушки. Этот аппарат предлагается оснастить некими «подушками безопасности» для защиты дисплея от повреждений.
Нужно отметить, что все представленные варианты исполнения гибких смартфонов пока существуют только на бумаге. О возможных сроках появления аппаратов с описанной конструкцией на коммерческом рынке ничего не сообщается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.07.2018 12:44