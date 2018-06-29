Немецкий студент придумал «подушку безопасности» для смартфона

Разработка Френцеля получила главный приз от German Society for Mechatronics (Немецкое общество мехатроники) в конкурсе, в котором оценивались проекты студентов со всей Германии, передает TechCrunch. Френцель проектировал «чехол» в течение нескольких лет и недавно создал первый прототип (он рассказывает о своей разработке на видео, доступном по ссылке).

Для начала, поняв, что чехол должен раскрываться лишь в случае опасности, Френцель решил оснастить устройство специальными датчиками, которые способны определить, когда телефон находится в свободном падении. Затем студент предположил, что на смартфон можно было бы установить нечто похожее на настоящую подушку безопасности, однако идея оказалась не очень практичной. В итоге, перепробовав несколько решений, Френцель понял, что лучше использовать не что-то мягкое, а, скорее, пружинистое.

Френцель оснастил чехол восемью «страховочными лепестками», которые практически незаметно лежат внутри, а при падении раскрываются — на четырех углах устройства. Подобрав смартфон с пола, пользователь снова убирает «лепестки» в чехол. (Разумеется, можно предположить, что непредвиденное раскрытие механизма — например, в кармане — будет малоприятным для пользователя, а возможно, даже болезненным.)

Френцель уже подал патентную заявку на свою разработку, а в дальнейшем планирует собрать средства на производство при помощи краудфандинговой платформы Kickstarter.



