Samsung Galaxy S10 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее

Как сообщает The Bell, Samsung планирует оснастить будущий флагманский смартфон Galaxy S10 (кодовое название — Beyond) дактилоскопическим сканером, встроенным в дисплей. (Такое решение становится относительно популярным — так, оно было реализовано во флагманах китайских компаний Oppo и Vivo — Find X и Nex, соответственно.) Таким образом, предполагается, что компания откажется от сканера радужной оболочки глаза — который был использован, в частности, в Galaxy S9. При этом, по данным издания, Galaxy S10 может получит систему распознавания лиц, схожую с таковой у iPhone X.

Другое южнокорейское издание — ETNews — указывает, что флагманский смартфон Samsung будет доступен в трех версиях, которые будут различаться, в частности, по количеству камер. Так, предполагается, что самая недорогая модель получит 5,8-дюймовый экран и одинарную основную камеру, «средняя» модель — экран такого же размера, но двойную основную камеру, а топовая модель — 6,2-дюймовый экран и основную камера с тремя модулями (такое решение уже применила компания Huawei — в смартфоне P20 Pro).

Пока о будущем флагманском смартфоне Samsung нет какой-либо официальной информации — мы не знаем ни названия модели, ни даты анонса. Текущее поколения флагманов — Galaxy S9 и S9+ — было представлено в феврале текущего года.



