Опубликованы параметры смартфона Microsoft Andromeda

Корпорация Microsoft же более трех лет трудится над неким сверхпродвинутым смартфоном, который много раз менял кодовые имена. В последнее время его величают Andromeda, и сегодня в сеть выложили его спецификации.

Microsoft Andromeda

Степень достоверности предоставленной ниже информации установить сложно ввиду того, что смартфон не анонсирован, плюс его разрабатывают уже несколько лет, и неизвестно, когда же его представят. Итак, если верить доступным сведениям, смартфон Microsoft Andromeda работает на базе пока не вышедшего процессора Qualcomm 850 с частотой 2,9 ГГц на восьми ядрах и встроенной видеокарте Adreno 630. В качестве программной платформы используется почти полноценная ОС Windows 10 от Microsoft, которая прописалась во флеш-памяти емкостью от 128 гигабайтов.

Экран Microsoft Andromeda – это панель IPS с разрешением Quad HD+, вот только его диагональ не уточняется. Упомянуты 6 Гб оперативной памяти, модем LTE и модуль Bluetooth 5, и пока что это все известные подробности – емкость АКБ, размер экрана, параметры фотокамер скрыты от общественности. У Microsoft Andromeda до сих пор нет даты релиза или хотя бы цены, и он вполне может выйти лишь в следующем году, когда перечисленные компоненты перестанут быть топовыми.

Максим Мишенев, MobileDevice


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