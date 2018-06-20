Samsung Galaxy S10 показали на «живом» фото

В социальной сети Twitter, известный блогер и инсайдер Ice Universe опубликовал первые «живые» фото готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S10.

Galaxy S10

Как видно на изображении, новинка будет обладать очень тонкими рамками вокруг дисплея, без выреза в верхней части. Спереди не видно никаких датчиков. Возможно, они вместе с дактилоскопическим сканером будут интегрированы в дисплей смартфона. Сбоку на левой стороне, рядом с регуляторами громкости, расположится кнопка Bixby.

Galaxy S10
Если фото настоящее, то Galaxy S10 получит рекордно безрамочный дисплей

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S10 получит 6,2-дюймовый звукоизлучающий дисплей, благодаря которому звук будет передаваться с помощью вибрации и костной проводимости, процессор Snapdragon 855 и 3D-камеру для улучшенного распознавания лиц.

Предположительно, официальный дебют флагманского Galaxy S10 состоится на выставке CES 2019, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 8 по 11 января.


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