Раскрыто оснащение смартфона LG Stylo 4: чип Snapdragon и 6,2? экран
В распоряжении сетевых источников оказалось довольно подробное описание смартфона среднего уровня LG Stylo 4, анонс которого ожидается наступившим летом.
Аппарат получил дисплей FullVision внушительного размера — 6,2 дюйма по диагонали (разрешение не уточняется). Взаимодействовать с экраном пользователи смогут как при помощи пальцев, так и посредством пера.
В составе новинки трудится процессор Qualcomm Snapdragon с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Высказываются предположения, что задействован чип Snapdragon 636.
Смартфон несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч.
В тыльной части корпуса установлена стандартная одиночная камера с 13-мегапиксельной матрицей, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.
Габариты смартфона составляют 160,0 ? 77,7 ? 8,1 мм, вес — 172 грамма. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo «из коробки».
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Mobile
13.06.2018 12:13