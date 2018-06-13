Раскрыто оснащение смартфона LG Stylo 4: чип Snapdragon и 6,2″ экран

В распоряжении сетевых источников оказалось довольно подробное описание смартфона среднего уровня LG Stylo 4, анонс которого ожидается наступившим летом.

Аппарат получил дисплей FullVision внушительного размера — 6,2 дюйма по диагонали (разрешение не уточняется). Взаимодействовать с экраном пользователи смогут как при помощи пальцев, так и посредством пера.

В составе новинки трудится процессор Qualcomm Snapdragon с восемью вычислительными ядрами, работающими на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Высказываются предположения, что задействован чип Snapdragon 636.

Смартфон несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч.

В тыльной части корпуса установлена стандартная одиночная камера с 13-мегапиксельной матрицей, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.

Габариты смартфона составляют 160,0 ? 77,7 ? 8,1 мм, вес — 172 грамма. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo «из коробки».



