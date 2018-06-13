Huawei выпустит процессор Kirin 710 для смартфонов среднего уровня

Компания HiSilicon Technologies, подразделение Huawei , планирует выпустить мобильный процессор Kirin 710, призванный стать альтернативой изделию Qualcomm Snapdragon 710. Об этом сообщает ресурс DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники.

Напомним, что новейший чип Snapdragon 710 объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Процессор содержит движок Artificial Intelligence (AI) Engine, отвечающий за ускорение операций, связанных со средствами искусственного интеллекта. Производственные нормы — 10 нанометров.

Проектируемый чип Kirin 710, если верить имеющимся данным, будет изготавливаться по 12-нанометровой технологии на предприятии Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Основой решения станут вычислительные ядра ARM Cortex-A73.

В состав Kirin 710 войдёт нейронный модуль NPU (Neural Processing Unit), который позволит повысить производительность при выполнении операций, связанных с нейронными сетями, машинным обучением и компьютерным зрением.

Процессор Kirin 710 послужит основой смартфонов среднего уровня. Одним из первых аппаратов на этой платформе, как ожидается, станет модель Huawei Nova 3 (кодовое имя Paris), анонс которой ожидается в июле. Новинка получит экран с соотношением сторон 19,5:9 и, вероятно, сдвоенную основную камеру.



