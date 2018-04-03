Новые изображения Xiaomi Mi 7 показали вырез на экране

В сети появились реалистичные изображения готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 7, которые раскрывают дизайн гаджета и его несколько функций.

Таким образом, Mi 7 получит вырез в верхней части экрана и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. согласно предыдущим слухам, новый флагман оснастят 6-дюймовым OLED-дисплеем, восьмиядерным процессором Snapdragon 845 з частотой 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630, модемом X20 LTE со скоростью до 1,2 ГБіт/с и аккумулятором емкостью 4480 мАч с поддержкой технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi. Помимо этого, смартфон получит двойную основную камеру с вертикальным расположением модулей.

Xiaomi Mi 7 будет доступен в четырех цветовых гаммах: титановой, коричневой, синей и черной. Интересно, что черный вариант получит металлическую крышку корпуса, а остальные три – стеклянную.

Как видно на фото, на экране смартфона Xiaomi Mi 7 отображается дата – 4 июня 2018 года. Возможно это дата официального релиза грядущего флагмана.