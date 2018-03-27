Huawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камеры
Компания Huawei провела в Париже презентацию новых флагманов — моделей P20 и P20 Pro. Как и большинство устройств 2018 года, не обошлось без визуальных заимствований у iPhone X — устройства также получили «монобровь» на фронтальной панели, пишут
Однако Huawei сохранила дактилоскопический сенсор, он размещен в кнопке под экраном. Правда, есть и другие решения: в угоду компактному размеру и большому аккумулятору из смартфонов пропал разъем для подключения наушников, а также слот для карт памяти.
Huawei P20 и P20 Pro
Главный акцент пришелся на камеры — в P20 Pro сразу три основных фотомодуля, созданных в партнерстве с Leica. Один с разрешением в 40 МП для съемки цветных фото, второй с разрешением в 20 МП пишет монохромные изображения, а третья камера (8 МП) обеспечивает троекратный оптический зум с поддержкой стабилизации.
В отличие от конкурентов, новые модели P20 не поддерживают беспроводную зарядку, зато имеют разблокировку с помощью лица.
Приводим сравнительные характеристики устройств:
|Спецификация
|Huawei P20
|Huawei P20 Pro
|ОС
|Android 8.1, оболочка EMUI 8.1
|Android 8.1, оболочка EMUI 8.1
|Процессор
|Huawei Kirin 970
|Huawei Kirin 970
|Объем ОЗУ
|4 Гб
|6 Гб
|Объем накопителя
|128 Гб
|128 Гб
|Батарея
|3,400 mAh
|4,000 mAh
|Экран
|5.8″ с разрешением 2240×1080 и соотношением сторон 16:9, LCD
|6.1″ с разрешением 2240×1080 и соотношением сторон 16:9, OLED
|Фронтальная камера
|24 МП, f/2.0
|24 МП, f/2.0
|Основные камеры
|20 МП (монохром) f/1.6 + 12 МП (RGB) f/1.8
1.55-micron pixels
|40 МП f/1.8 + 20 МП f/1.6 (монохром), 8 МП f/2.4 телефото-объектив с оптической стабилизацией
|Влагозащита
|IP53 (защита от брызг)
|IP67 (пыле- и влагозащита)
|Цвета
|Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold
|Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold
|Вес
|165 г
|180 г
|Габариты
|149.1 мм x 70.8 мм x 7.65 мм
|155.0 мм x 73.9 мм x 7.8 мм
Официально озвученная цена P20 составила €649, P20 Pro будет стоить €899.
Кроме того, анонсировали новый Huawei Mate RS Porsche Design. Это улучшенный P20 Pro: с накопителем на 256 или 512 Гб, дополнительным, встроенным в экран сенсором и 6-дюймовым дисплеем на 2880 x 1440 точек. Его максимальная конфигурация обойдется уже в €2095 и будет доступна с 21 апреля.
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27.03.2018 17:52