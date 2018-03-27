Huawei выпустила новые флагманы P20 и P20 Pro. У старшей модели четыре камеры

Компания Huawei провела в Париже презентацию новых флагманов — моделей P20 и P20 Pro. Как и большинство устройств 2018 года, не обошлось без визуальных заимствований у iPhone X — устройства также получили «монобровь» на фронтальной панели, пишут AIN.UA .

Однако Huawei сохранила дактилоскопический сенсор, он размещен в кнопке под экраном. Правда, есть и другие решения: в угоду компактному размеру и большому аккумулятору из смартфонов пропал разъем для подключения наушников, а также слот для карт памяти.

Huawei P20 и P20 Pro

Главный акцент пришелся на камеры — в P20 Pro сразу три основных фотомодуля, созданных в партнерстве с Leica. Один с разрешением в 40 МП для съемки цветных фото, второй с разрешением в 20 МП пишет монохромные изображения, а третья камера (8 МП) обеспечивает троекратный оптический зум с поддержкой стабилизации.

В отличие от конкурентов, новые модели P20 не поддерживают беспроводную зарядку, зато имеют разблокировку с помощью лица.

Приводим сравнительные характеристики устройств:

Спецификация Huawei P20 Huawei P20 Pro ОС Android 8.1, оболочка EMUI 8.1 Android 8.1, оболочка EMUI 8.1 Процессор Huawei Kirin 970 Huawei Kirin 970 Объем ОЗУ 4 Гб 6 Гб Объем накопителя 128 Гб 128 Гб Батарея 3,400 mAh 4,000 mAh Экран 5.8″ с разрешением 2240×1080 и соотношением сторон 16:9, LCD 6.1″ с разрешением 2240×1080 и соотношением сторон 16:9, OLED Фронтальная камера 24 МП, f/2.0 24 МП, f/2.0 Основные камеры 20 МП (монохром) f/1.6 + 12 МП (RGB) f/1.8

1.55-micron pixels 40 МП f/1.8 + 20 МП f/1.6 (монохром), 8 МП f/2.4 телефото-объектив с оптической стабилизацией Влагозащита IP53 (защита от брызг) IP67 (пыле- и влагозащита) Цвета Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold Вес 165 г 180 г Габариты 149.1 мм x 70.8 мм x 7.65 мм 155.0 мм x 73.9 мм x 7.8 мм

Официально озвученная цена P20 составила €649, P20 Pro будет стоить €899.