Найдена информация о начинке смартфона Vivo V9

Смартфон Vivo V9, анонс которого ожидается уже через несколько дней, оброс новыми подробностями о своей аппаратной начинке. Это один из тех мобильников, что копируют Apple iPhone X – он примерил на себя вырез в верхней части экрана, известный как монобровь.



Согласно предоставленным данным, грядущий Vivo V9 будет наделен экраном AMOLED с диагональю 6 дюймов, соотношением сторон 18:9 и высоким разрешением Full HD+, к тому же поверх него установят очень прочное стекло Gorilla Glass 5. Упомянутая монобровь содержит в себе фронтальную камеру на 24 Мп, все нужные сенсоры и разговорный динамик, а тыльную часть корпуса украшает двойной модуль камеры на 12+8 Мп, рядом с которым расположился сканер отпечатков пальцев.



К слову, основная камера размещена вертикально, что тоже является отсылкой к десятому Айфону. Смартфон Vivo V9 весит 160 граммов вместе с батареей на 3250 мАч, а в его корпусе толщиной 7 мм умещаются 4 Гб ОЗУ, накопитель на 64 Гб и процессор Qualcomm 660 с частотой до 2,2 ГГц на восьми ядрах и встроенной видеокартой Adreno 512. Работает смартфон на прошивке Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. Старт продаж Vivo V9 состоится в апреле этого года по цене 350 долларов США .