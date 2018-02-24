Темной темы в Android 9 не будет

На днях в сети появились слухи о том, что в Android 9 появится темная тема, она же Dark Mode, что вернет систему к истокам – вплоть до версии 4.х Андроид имел именно темную тему оформления. К сожалению, пока что этого не случится.



Интернет-гигант Google поспешил выступить с опровержением слухов о режиме Dark Mode в девятом Андроиде, который он собирается представить ближе к лету текущего года. Темной темы не будет, и ОС в очередной раз оформят в светлых цветах, которые со времен Android 5 Lollipop успели порядком надоесть. Тем не менее, Google все же пойдет навстречу пользователям и встроит ограниченный функционал Dark Mode, доступный только для разработчиков, что позволит им встраивать темную тему в свои приложения без особого труда.



Делается это все для того, чтобы программами было комфортно пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточного освещения – темная тема снизит нагрузку на глаза. Ярким примером работы такой технологии являются современные навигаторы, включая продукцию Навител и Яндекса. Кроме того, темная тема есть и в Телеграме, и она, согласно статистике, пользуется большим спросом. А во в iOS Dark Mode уже давно присутствует, но реализован такой режим по-яблочному нелогично и называется «умной инверсией». Найти соответствующий пункт меню можно в настройках смартфона.