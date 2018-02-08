Найден рендер безрамочного смартфона Nubia Z19

На просторах китайского сегмента интернета обнаружено изображение китайского же смартфона Nubia Z19, на данный момент не анонсированного. Аппарат представлен на трехмерном рендере, который, как утверждается, был сделан на основе заводских чертежей.

Nubia Z19

Внешне Nubia Z19 выглядит ровно так же, как и большинство современных смартфонов. Данный аппарат относится к числу безрамочных и может предложить экран 18:9 с минимальным вырезом под камеру в стиле Essential Phone. Nubia Z19 станет новым флагманом ZTE, что сразу указывает на наличие у него не менее 6 Гб оперативной памяти и процессора Qualcomm 845. Плюс к этому, можно рассчитывать на хорошую двойную камеру на тыльной стороне, порт USВ-С для зарядки и сканер отпечатков пальцев, помещенный сзади.

Смартфон выйдет с ОС Android 8.1 Oreo на борту и будет представлен уже в этой половине года, поскольку ZTE не очень хочет отставать от своих конкурентов, каждый из которых вот-вот представит по собственному флагману. Стоимости у Nubia Z19 нет, как и точной даты анонса, но у него будет ИК-порт для управления бытовой техникой – эту идею ZTЕ скопировала с устройств от Xiaomi. Последняя готовит смартфон Mi 7 с топовой начинкой, а также в этом полугодии флагмfys выпустят Samsung, LG, Huawei и OnePlus.


Максим Мишенев, MobileDevice


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