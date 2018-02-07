Второго смартфона OnePlus X все же не будет

Вчера сеть наводнили слухи о скором анонсе смартфона OnePlus X2 – второго поколения бюджетника OnePlus X, на данный момент снятого с производства. Руководство OnePlus очень быстро отреагировало на этот инфоповод и уже выступило с опровержением.



Итого, нового OnePlus X2 все же не будет – его не выпустят ни в этом году, ни в следующем, ни вообще никогда. Карл Пей, основатель OnePlus, еще в 2016 году говорил, что никакого второго поколения у OnePlus X не будет, и сегодня он снова повторил это. Напомним, что OnePlus X оказался не очень удачным аппаратом: имея очень симпатичный внешний вид и высокое качество сборки, он получил завышенную по сравнению с конкурентами цену и большие проблемы с программным обеспечением – он самостоятельно подключался к интернету и тратил деньги пользователя на трафик, очень быстро разряжался и частенько лагал на пустом месте.



Все проблемы данного аппарата разобраны в многочисленных обзорах. Неудачный OnePlus X был очень быстро снят с производства, и руководство OnePlus не намерено рисковать и выпускать его продолжение, на которое тут же ляжет тень от подмоченной репутации предшественника. Таким образом, в этом году от OnePlus ожидается пока лишь один смартфон – топовый OnePlus 6, который уничтожит все флагманы от LG, Samsung и Apple и на равных поборется с Xiaomi Mi 7.