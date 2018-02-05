Google удалил более 700 тысяч приложений из Google Play в 2017 году

Google опубликовал отчёт о борьбе с вредоносными приложениями и недобросовестными разработчиками за 2017 год.

Согласно данным компании, в прошедшем году было удалено более 700 000 приложений, нарушивших правила Google Play – на 70% больше, чем в 2016.

При этом 99% вредоносных приложений были обнаружены и отклонены ещё до того, как были установлены пользователями. Благодаря новым технологиям машинного обучения Google удалось значительно повысили точность распознавания вредоносного контента в приложениях и других нарушений.

В 2017 году Google боролся со следующими типами приложений:

  • Подделки;
  • Неприемлемый контент;
  • Потенциально вредоносные приложения (ПВП).

Специалисты Google также разработали новые модели и технологии для выявления лиц, неоднократно нарушающих правила, и сетей недобросовестных разработчиков. Это позволило компании удалить 100 000 недобросовестных разработчиков из Google Play в 2017 году и усложнило для нарушителей создание новых аккаунтов и попытки опубликовать очередной набор вредоносных приложений.

Однако несмотря на все принятые меры и достижения компании, иногда недобросовестным разработчикам всё же удаётся обойти внедрённые защиты. Поэтому в Google намерены и дальше совершенствовать свои системы.

«Мы относимся к нарушениям чрезвычайно серьёзно и будем и дальше совершенствовать систему обнаружения и защиты от вредоносных приложений и людей, которые стоят за ними. Мы стремимся сделать Google Play самым надёжным и безопасным магазином приложений в мире», — говорится в отчёте компании.


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