Новый рендер Nokia 9: экран без рамок и двойная вспышка

Раньше все топовые смартфоны Nokia выделялись продвинутой фотокамерой с настоящей ксеноновой вспышкой, но теперь все это в прошлом: ксенон уступил место менее ярким светодиодам, что стало стандартом для всех мобильников всех марок.

В грядущем Nokia 9 ксеноновой вспышки тоже не будет, но определенные изменения в этом плане все же имеют место быть. В сети обнаружен новый рендер Nokia 9, что не только указывает на приближение даты анонса, но и на наличие двойной светодиодной вспышки на основе действительно больших светодиодов. Изображение смартфона также демонстрирует большой экран без трех рамок в стиле Xiaomi Mi Mix 2: снизу рамка есть и, вероятно, селфи-камера размещена именно на ней.



Смартфон примечателен двойной основной фотокамерой, к тому же, если судить по изображению его чехла, в нижней части правого торца будет находиться кнопка спуска затвора, как раньше было модно. Это очень удобная фича, которая понравится любителям фотографировать на мобильные устройства. Анонс Nokia 9 состоится на февральском шоу MWC 2018 в Барселоне, и покажут его в нескольких цветах корпуса, включая медный. Смартфон получит 6 Гб ОЗУ, процессор Qualcomm 845 и чистую ОС Android 8 Oreo без дополнительных оболочек и мусорного ПО .