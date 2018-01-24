Quartz: Google отслеживает намного большей показателей владельцев Android-смартфонов, чем можно предположить

Издание Quartz опубликовало материал, где выяснило, какие данные владельцев Android-устройств регулярно получает Google . Журналисты выяснили, что это широкий спектр информации — от местоположения до активности человека в конкретный момент. , пишут AIN.UA

Как отмечает Quartz, у Google есть давнее приложение, которое называется «История Местоположений» (Location History). Сегодня оно используется для того, чтобы предсказывать пробки и давать рекомендации по заведениям.

Это приложение не включено на Android-смартфонах по умолчанию, но его работу незаметно активируют другие сервисы: Google Maps, Photos, Google Assistant и основное приложение Google . Во время тестирования журналисты Quartz определили, что приложения по-разному объясняют активацию «Истории Местоположений». Более того — при включении этой функции в одном приложении, другие сервисы также получают доступ к ее данным.

Журналисты проследили, какая информация передается с «Истории Местоположений» на сервера Google . Для этого они использовали три телефона разных производителей с разными версиями Android. Также на всех телефонах не была установлена SIM-карта. Вот только часть информации, которую получает Google :

Список наиболее вероятных действий, которые выполняет владелец смартфона. Например — ходьба (51%), езда на велосипеде (4%), метро (3%);

Атмосферное давление;

Статус подключения к Wi-Fi;

MAC-адрес Wi-Fi точки, к которой подключен владелец;

MAC-адрес, сила сигнала и частота всех Wi-Fi-точек неподалеку;

Заряд батареи и показатель, заряжается ли она в конкретный момент;

GPS-координаты телефона и точность этих координат.