Quartz: Google отслеживает намного большей показателей владельцев Android-смартфонов, чем можно предположить
Издание Quartz
Как отмечает Quartz, у Google есть давнее приложение, которое называется «История Местоположений» (Location History). Сегодня оно используется для того, чтобы предсказывать пробки и давать рекомендации по заведениям.
Это приложение не включено на Android-смартфонах по умолчанию, но его работу незаметно активируют другие сервисы: Google Maps, Photos, Google Assistant и основное приложение Google. Во время тестирования журналисты Quartz определили, что приложения по-разному объясняют активацию «Истории Местоположений». Более того — при включении этой функции в одном приложении, другие сервисы также получают доступ к ее данным.
Журналисты проследили, какая информация передается с «Истории Местоположений» на сервера Google. Для этого они использовали три телефона разных производителей с разными версиями Android. Также на всех телефонах не была установлена SIM-карта. Вот только часть информации, которую получает Google:
- Список наиболее вероятных действий, которые выполняет владелец смартфона. Например — ходьба (51%), езда на велосипеде (4%), метро (3%);
- Атмосферное давление;
- Статус подключения к Wi-Fi;
- MAC-адрес Wi-Fi точки, к которой подключен владелец;
- MAC-адрес, сила сигнала и частота всех Wi-Fi-точек неподалеку;
- Заряд батареи и показатель, заряжается ли она в конкретный момент;
- GPS-координаты телефона и точность этих координат.
На запрос журналистов Quartz в Google ответили, что функцию можно выключить в любой момент: «„История Местоположений“ работает только с вашего согласия, вы всегда можете отредактировать, выключить или удалить ее», — заявили в компании.
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24.01.2018 18:07