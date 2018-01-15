Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)

Бенчмарк GFXBench слил в сеть информацию об аппаратной начинке нового пока еще не представленного смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018). По сравнению с предшественником он изменился несильно, но в глаза бросается новая фронтальная фотокамера.



Вместо 8-мегапиксельного переднего сенсора новый Samsung Galaxy On7 Prime (2018) обзаведется 13-мегапиксельным, и точно такой же матрицей будет украшена его тыльная панель. В целом смартфон является представителем почти что начального сегмента, так как у него нет безрамочного экрана: используется традиционная панель 16:9 с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Объем ОЗУ здесь равен 3 Гб, а штатный накопитель рассчитан на 32 гигабайта информации, что тоже не так уж и много по нынешним меркам.



Версия прошивки Samsung Galaxy On7 Prime (2018) тоже уже известна – это Android 7.1 от Google , тогда как уже давно есть Android 8.1 Oreo. Сроки релиза смартфона и его рекомендуемая стоимость отсутствует, но у него мало шансов на популярность ввиду низкого спроса на экраны со стандартными пропорциями – такие смартфоны автоматически кажутся устаревшими на фон новомодных 18:9.