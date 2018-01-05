Samsung анонсирует новый мобильный чип

В последние месяцы мы уже видели мобильные чипы следующего поколения от Qualcomm и Huawei , и теперь Samsung присоединился к ним, представив Exynos 9 Series 9810.

Чип имеет усовершенствованный процессор, поддержку более быстрой скорости сотовой связи и пропускную способность нейронной сети для приложений с поддержкой ИИ.

Если Samsung придерживается той же стратегии, что и Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, то это чип, который появится в Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus за пределами Северной Америки и Китая.

Благодаря дизайну процессора третьего поколения Samsung, Exynos 9810 оснащен восемью процессорными ядрами с максимальной тактовой частотой 2,9 ГГц, с многоядерной производительностью до 40% лучше, чем чип в прошлом году.

Вы можете не заметить разницу в WhatsApp, но интенсивные задачи должны обрабатываться более эффективно и быстрее, чем когда-либо прежде.

Часть усовершенствований чипа сосредоточена на искусственном интеллекте.

По сути, это означает, что задачи глубокого обучения, такие как распознавание объектов и людей на фотографиях, могут быть, по крайней мере, частично обработаны самим устройством, а не разгружены в облако.