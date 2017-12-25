OnePlus выкатила прошивку Android 8 для флагмана OnePlus 5

Представленный около полугода назад смартфон OnePlus 5 уже снят с производства, но по сей день пользуется высоким спросом, обладая замечательным сочетанием характеристик и стоимости. Сегодня его владельцы стали получать финальное обновление прошивки до версии Android 8 Oreo.



Все, что есть в обычном восьмом Андроиде, программисты перенесли в OnePlus 5 без изменений, то есть это улучшенное качество фото, декабрьское обновление безопасности, повышенная скорость работы и пониженное потребление энергии. К тому же, прошивка содержит в себе фирменную оболочку Oxygen OS, которая делает эксплуатацию смартфона более простой и комфортной за счет минималистичного интерфейса и очень большого количества настроек (впрочем, у MIUI от Xiaomi их все равно намного больше).



OnePlus 5 был снят с производства потому, что не так давно в продажу поступил его потомок OnePlus 5Т с тем же набором характеристик, но новым безрамочным экраном Full HD+ на 6 дюймов по диагонали. Этот аппарат пока еще не получил финальную версию Android 8 Oreo, но для него уже выпущена бета-версия прошивки, назвать которую стабильной пока никак нельзя. Полностью готовая к использованию ОС для 5Т выйдет в первом квартале нового года, пока без указания точной даты.