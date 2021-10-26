YouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детей

"Наша цель – создать безопасную и познавательную среду".

YouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детей
Фото: fatherly.com

YouTube перестанет монетизировать отдельные каналы, которые позиционируются как "сделанные для детей", но имеют низкокачественный контент, поощряют плохое поведение или слишком коммерциализированы.

Изменения вступят в силу в ноябре 2021 года, сообщается в официальном блоге YouTube.

В августе YouTube заявил, что удалит с детской платформы YouTube Kids контент, который делает акцент на чрезмерном накоплении или потреблении продуктов (например, каналы о распаковке игрушек), но теперь новые правила будут касаться и основной платформы YouTube.

Под санкции попадет, например, также контент, поощряющий плохое поведение (издевательство, нечестность, неуважение к другим, опасные выходки и т.п.), псевдоучебный и сенсационный контент, контент, содержащий странное использование популярных детских персонажей и т.д.

Авторов, создающих подобные видео, будут удалять или блокировать в партнерской программе YouTube, предварительно предупредив об этом. Каналы с некачественным детским контентом также могут получить специальный желтый значок – предупреждение для рекламодателей.

"Наша цель - создать безопасную и познавательную среду для семей, в то же время ограждая проверенных авторов, которые создают высококачественный детский и семейный контент", - говорится в заявлении YouTube.

Напомним, что ранее в этом месяце стало известно о намерении Youtube отказаться от монетизации видео, отрицающих изменение климата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальностиFacebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальности
В Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеровВ Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеров
В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковидаВ Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида
В 132 украинских села провели скоростной интернет — МинцифраВ 132 украинских села провели скоростной интернет — Минцифра
Хакеры используют выходные для атак на госорганыХакеры используют выходные для атак на госорганы
Блок рекламы


Похожие новости
Google рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTubeGoogle рассказала об атаках «русскоговорящих хакеров» на блогеров YouTube
Ботнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалютБотнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалют
Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климатаGoogle не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата
YouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастовYouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастов
YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19
YouTube запустил функцию прямого скачивания видеоYouTube запустил функцию прямого скачивания видео
TikTok оказался популярнее YouTubeTikTok оказался популярнее YouTube
Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в КиевеСотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве
Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с нимиЖенщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с ними
Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram ReelsFacebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels
Последние новости
Подгружаем последние новости