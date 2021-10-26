YouTube перестанет монетизировать низкокачественные видео для детей

YouTube перестанет монетизировать отдельные каналы, которые позиционируются как "сделанные для детей", но имеют низкокачественный контент, поощряют плохое поведение или слишком коммерциализированы.

Изменения вступят в силу в ноябре 2021 года, сообщается в официальном блоге YouTube.

В августе YouTube заявил, что удалит с детской платформы YouTube Kids контент, который делает акцент на чрезмерном накоплении или потреблении продуктов (например, каналы о распаковке игрушек), но теперь новые правила будут касаться и основной платформы YouTube.

Под санкции попадет, например, также контент, поощряющий плохое поведение (издевательство, нечестность, неуважение к другим, опасные выходки и т.п.), псевдоучебный и сенсационный контент, контент, содержащий странное использование популярных детских персонажей и т.д.

Авторов, создающих подобные видео, будут удалять или блокировать в партнерской программе YouTube, предварительно предупредив об этом. Каналы с некачественным детским контентом также могут получить специальный желтый значок – предупреждение для рекламодателей.

"Наша цель - создать безопасную и познавательную среду для семей, в то же время ограждая проверенных авторов, которые создают высококачественный детский и семейный контент", - говорится в заявлении YouTube.

Напомним, что ранее в этом месяце стало известно о намерении Youtube отказаться от монетизации видео, отрицающих изменение климата.