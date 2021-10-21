В 132 украинских села провели скоростной интернет — Минцифра

В Минцифре сообщили, что провели скоростной интернет в 132 села в Украине. Также подключили почти 300 соцучреждений к сети Wi-Fi. Об этом пишет пресс-служба министерства.

В 132 украинских села провели скоростной интернет — Минцифра
Фото: Pixabay

В рамках интернет-субвенций провайдеры провели оптические волокна для скоростного интернета для около 40 тыс жителей украинских сел. Представители Минцифры сопровождают внедрение проекта коммерческими провайдерами.

Больше всего сел подключили в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

Карта подключения сел к интернету в Украине

Карта подключения сел к интернету в Украине на 20.10.2021 / Инфографика Минцифры

В Министерстве отметили, что отслеживать процессы подключения можно по специальному дашборду. По проекту «Интернет-субвенции» уже подписаны договоры для подключения 2 тысяч сел на сумму 200 млн грн.

  • Напоминаем, что Кабинет Министров выделил 670 млн грн государственных средств, чтобы направить в качестве субвенции местным общинам для заказа интернет-услуг.
  • Проектом «Интернет-субвенция» предусмотрено проведение скоростного интернета в 670 селах.

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