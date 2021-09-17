СБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSию

За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях.

Фото: СБУ

На Харьковщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из РоSSии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным правоохранителей, за период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в частности в украинском сегменте.

"Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации «липовых» профилей в соцсетях. По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование, GSM-шлюзы и SIM-банки, 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с роSSийскими спецслужбами.