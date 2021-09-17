СБУ в Харьковской области заблокировала ботоферму, которая работала на РоSSию

За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях.

Фото: СБУ

На Харьковщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из РоSSии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, за период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в частности в украинском сегменте.

"Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации «липовых» профилей в соцсетях. По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование, GSM-шлюзы и SIM-банки, 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с роSSийскими спецслужбами.

Напомним, в июле сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области ликвидировали мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава НБУ предупредил. Мошенники присылают сообщения от его имени в FacebookГлава НБУ предупредил. Мошенники присылают сообщения от его имени в Facebook
Сотрудник кибердепартамента СБУ с сообщниками подозреваются в истязании предпринимателя ради 7 биткоиновСотрудник кибердепартамента СБУ с сообщниками подозреваются в истязании предпринимателя ради 7 биткоинов
Украина поднялась в рейтинге скорости интернетаУкраина поднялась в рейтинге скорости интернета
Amazon всерьёз взялась за рынок медицинских услуг — задействованы голосовые помощники и облакаAmazon всерьёз взялась за рынок медицинских услуг — задействованы голосовые помощники и облака
В РоSSии могут замедлить зарубежный сегмент интернета до уровня 24 Кбит / с, - расследователь BellingcatВ РоSSии могут замедлить зарубежный сегмент интернета до уровня 24 Кбит / с, - расследователь Bellingcat
Блок рекламы


Похожие новости
ФБР обвинило РоSSию в бездействии относительно киберпреступниковФБР обвинило РоSSию в бездействии относительно киберпреступников
СБУ в августе заблокировала 43 кибератаки на украинские органы властиСБУ в августе заблокировала 43 кибератаки на украинские органы власти
СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии"СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии"
Мощную ботоферму, которая работала на РоSSию, ликвидировали в Ивано-Франковской областиМощную ботоферму, которая работала на РоSSию, ликвидировали в Ивано-Франковской области
С начала года СБУ заблокировала более тысячи кибератак (инфографика)С начала года СБУ заблокировала более тысячи кибератак (инфографика)
В июне СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы властиВ июне СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы власти
Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьямиTwitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьями
Вице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератакиВице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератаки
СБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов властиСБУ заблокировала кибератаку роSSийских спецслужб на сети украинских органов власти
Facebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с ДеркачомFacebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с Деркачом
Последние новости
Подгружаем последние новости