Японская Disco Corp. придумала свой вариант «удалёнки»: те, кто остался дома, платят вышедшим на работу

Японский производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Disco Corp. нашёл собственный подход к удалённым сотрудникам в эпоху COVID-19. Те, кто остаются работать дома, будут доплачивать своим коллегам, приходящим на производство и в офис.

japantimes.co.jp

В последнее десятилетие компания использовала необычный подход для формирования корпоративной культуры. Использовалась внутренняя валюта Will («воля») для создания микроэкономики, в которой отделы продаж платят рабочим, занятым непосредственно выпуском продукции, а те, в свою очередь, доплачивают инженерам, разрабатывающим новые решения. Когда партия товаров продана, «монеты» возвращаются специалистам по продажам через цепочку сотрудников различных ведомств. После подведения итогового баланса всем начисляется премия в настоящих иенах.

С наступлением пандемии у Disco не было возможности отправить всех сотрудников домой — кто-то должен был обеспечивать выпуск продукции. В результате руководство приняло решение о том, что оставшиеся дома будут платить некоторое количество «монет» Will тем, кому необходимо быть на рабочем месте.

«Приказывать некоторым людям приходить в то время, как другие остаются дома — нечестно. Валюта компании обеспечивает поведенческие стимулы и выбор остаётся за вами. Это — сила Will», — заявил глава Disco Кадзума Секийя (Kazuma Sekiya).

По инициативе Секийи внутрення валюта имеет хождение в компании с 2011 года — создавая её, он вдохновлялся видеоиграми. В частности, компания платит её за снижение времени лишних переработок или, например, за ненужные собрания тоже приходится платить из своего кармана. Примечательно, что в прошлом году доход и прибыль компании достигли рекордных значений, а цена акций за последние пять лет выросла втрое.

По словам главы Disco, с началом пандемии 40 % сотрудников решили посещать рабочие места, зарабатывая значительные бонусы, при этом уровень заражений остался весьма низким. В японских филиалах заражения исчисляются единицами. Теперь на рабочих местах почти 90 % сотрудников, поэтому выплаты приходящим уменьшились. Всего в Disco работает около 5600 человек.

Постепенное глобальное внедрение вакцин вызвало споры о том, как вернуть сотрудников в офисы. Крупные корпорации вроде JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Uber Technologies Inc., Apple и Google начинают постепенно возвращаться к обычному режиму работы. При этом некоторые работники предпочли уволиться, не желая подвергать себя опасности. «Мы должны доказать сотрудникам, что ходить на работу не страшно», — заявил Секийя. — «Хотя некоторые посчитали, что это слишком жестоко, а некоторые бросили работу».



