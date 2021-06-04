FujiFilm пришлось отключить внутреннюю сеть из-за атаки кибервымогателей

Японская FujiFilm, заработавшая в прошлом году 20 миллиардов долларов и имеющая более 37 000 сотрудников по всему миру, стала мишенью для киберпреступников. Компания заявила, что сеть её токийской штаб-квартиры подверглась атаке хакеров-вымогателей.

FujiFilm пришлось отключить внутреннюю сеть из-за атаки кибервымогателей

bleepingcomputer.com

Для того чтобы предотвратить распространение атак, компании пришлось отключить некоторые части своей сетевой инфраструктуры и начать расследование, связанное с деятельностью криминальных элементов.

«2 июня FujiFilm Corporation в Токио получила информацию о возможной атаке хакеров-вымогателей. По этой причине сегодня у нас имеются проблемы с сетью, оказывающие влияние на часть наших систем. Для некоторых структур это касается всех форм коммуникаций, включая электронную почту и входящие звонки, идущие через сети компании. Мы работаем для того, чтобы установить уровень и масштаб проблемы. Мы приносим искренние извинения нашим клиентам и бизнес-партнёрам за причинённые неудобства», — говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте FujiFilm USA.

FujiFilm пришлось отключить внутреннюю сеть из-за атаки кибервымогателей

bleepingcomputer.com

Судя по информации, предоставленной защитной платформой Andariel, разработанной самой FujiFilm, системы корпорации инфицированы вредоносным программным обеспечением Qbot. По имеющимся данным, группа, стоящая за созданием Qbot, в настоящее время работает с сообществом хакеров REvil. Известно, что троян Qbot имеет долгую историю использования для взлома сетевого ПО с целью дальнейшего вымогательства и обеспечивает удалённый доступ к скомпрометированным сетям.

Ранее с командой Qbot сотрудничали вымогатели групп ProLock и Egregor, после предполагаемого окончания их деятельности на использование соответствующего ботнета перешла группа REvil.

Хотя программы-вымогатели активно используются как минимум с 2012 года, всеобщего внимания они удостоились после атаки на информационные сети американской трубопроводной компании Colonial Pipeline и крупнейшего в мире переработчика мяса JBS.

Американское правительство создало специальную группу по борьбе с кибервымогательством и подняла приоритет расследований подобных преступлений до уровня дел, связанных с террористической активностью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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