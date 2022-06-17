США ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS

США вместе с международными партнерами ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS, взломавшую миллионы компьютеров по всему миру, занимаясь вредной интернет-активностью. Об этом сообщили в американском Министерстве юстиции.

По информации учреждения, кроме США в операции, которая началась еще в 2017 году, принимали участие специалисты из Германии, Нидерландов и Великобритании. Согласно данным Минюста, жертвами RSOCKS стали миллионы компьютерных пользователей по всему миру.

«В результате этой операции ликвидирована работа очень сложной роSSийской киберпреступной организации, занимавшейся кибервзломами в Соединенных Штатах и ??за рубежом. Пользователи этого типа прокси-сервиса осуществляли крупномасштабные атаки на аутентификационные сервисы и анонимизировали себя при доступе к взломанным аккаунтам социальных сетей или отправке вредоносной электронной почты, например, фишинга», – заявила представительница США Стейси Мой.

Также она рассказала, что пользователи RSOCKS платили от 30 до 200 долларов в день за осуществление вредоносной интернет-активности через взломанные устройства для того, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.