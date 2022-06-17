США ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS

Киберпреступники занимались взломами частных аккаунтов в соцсетях, а также атаковали ресурсы крупных государственных и частных организаций во многих странах мира, информирует ZN.ua.

США ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS
© unsplash/keepcoding_school

США вместе с международными партнерами ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS, взломавшую миллионы компьютеров по всему миру, занимаясь вредной интернет-активностью. Об этом сообщили в американском Министерстве юстиции.

По информации учреждения, кроме США в операции, которая началась еще в 2017 году, принимали участие специалисты из Германии, Нидерландов и Великобритании. Согласно данным Минюста, жертвами RSOCKS стали миллионы компьютерных пользователей по всему миру.

«В результате этой операции ликвидирована работа очень сложной роSSийской киберпреступной организации, занимавшейся кибервзломами в Соединенных Штатах и ??за рубежом. Пользователи этого типа прокси-сервиса осуществляли крупномасштабные атаки на аутентификационные сервисы и анонимизировали себя при доступе к взломанным аккаунтам социальных сетей или отправке вредоносной электронной почты, например, фишинга», – заявила представительница США Стейси Мой.

Также она рассказала, что пользователи RSOCKS платили от 30 до 200 долларов в день за осуществление вредоносной интернет-активности через взломанные устройства для того, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»Хакеры взломали сайт «верховного суда ДНР»
В Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллектаВ Google отстранили от работы инженера, обнаружившего сознание у искусственного интеллекта
РоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиаРоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиа
Госучреждения и строительные магазины: IT-армия атаковала 450 ресурсов оккупантов за неделюГосучреждения и строительные магазины: IT-армия атаковала 450 ресурсов оккупантов за неделю
США ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKSСША ликвидировали роSSийскую хакерскую сеть RSOCKS
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск намерен приобрести социальную сеть TwitterИлон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter
Провайдеров, которые отказываются блокировать роSSийскую пропаганду, исключат из реестраПровайдеров, которые отказываются блокировать роSSийскую пропаганду, исключат из реестра
Хакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSииХакеры Anonymous слили в сеть данные Центробанка РоSSии
Прощай, Instagram: РоSSия заблокировала популярную соцсетьПрощай, Instagram: РоSSия заблокировала популярную соцсеть
Две ботофермы, распространявшие панические настроения и "минировавшие" объекты, ликвидировали во ЛьвовеДве ботофермы, распространявшие панические настроения и "минировавшие" объекты, ликвидировали во Львове
СБУ разоблачила сеть интернет-агентов РФ, работавших "от Донбасса до Закарпатья"СБУ разоблачила сеть интернет-агентов РФ, работавших "от Донбасса до Закарпатья"
Соцсеть Clubhouse теперь доступна в браузереСоцсеть Clubhouse теперь доступна в браузере
В Херсонской области нашли пророSSийскую ботоферму на 20 тысяч аккаунтов
В сеть «утекли» данные более 7 миллионов клиентов Robinhood
Сеть аптек "АНЦ" подверглась хакерской атаке
Последние новости
Подгружаем последние новости