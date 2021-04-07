Zoom запретил властям и госкомпаниям РоSSии пользоваться своей видеосвязью

В Кремле заявили, что у них нет аккаунта в Zoom.

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в РоSSии корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций.

Об этом пишет роSSийский "Коммерсант", ссылаясь на письмо дистрибьютора Zoom в РоSSии и СНГ компании "РайтКонф".

"РайтКонф" предупредил партнеров, что Zoom отозвала у компании авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственным участием.

Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил подлинность письма, отметив, что, кроме РоSSии, ограничение распространяется и на страны СНГ .

"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - сообщил глава "РайтКонф".

Об ограничениях со стороны Zoom, введенных в отношении государственных учреждений, также сообщается на сайте "Высшей школы экономики".

"Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom... По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все роSSийские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы", - сообщили в ВШЭ.

По мнению экспертов, Zoom принял такое решение, чтобы избежать возможных санкционных рисков со стороны США .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил непонимание, почему сервис Zoom запретил своему роSSийскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис роSSийским госучреждениям.

"К сожалению, это американский сервис. Офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше . Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит. Надо переходить на альтернативы. Они есть", - цитирует Пескова издание Meduza.

По словам пресс-секретаря Путина, роSSийским операторам платформ, схожих с Zoom, "нужно будет хорошо поработать, чтобы доработать свои сервисы", потому что "у нас еще недоработки в этой сфере". Несмотря на это, по его словам, роSSийские сервисы смогут "компенсировать" отсутствие Zoom.

Песков добавил, что у администрации президента РФ нет аккаунта в Zoom или договоров с компанией, разработавшей сервис.