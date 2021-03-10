В среду утром в РоSSии произошли перебои в работе сайтов государственных органов.

Как сообщают местные СМИ , частично или полностью перестали работать сайты Государственной думы (duma.gov.ru), Кремля (kremlin.ru), премьер-министра (premier.gov.ru), Роскомнадзора (rkn.gov.ru), московской мэрии (mos.ru).

Перед этим произошел сбой в работе одного из крупнейших роSSийских провайдеров «Ростелекома», который также предоставляет услуги хостинга.

В Министерстве цифрового развития РоSSии заявили агентству ТАСС, что проблемы с доступом к сайтам связаны с неисправностью в работе маршрутизаторов сети "Ростелеком".