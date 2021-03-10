В РоSSии произошли перебои в работе сайтов государственных органов
Проблемы с доступом объяснили неисправностью сети "Ростелекома".
В среду утром в РоSSии произошли перебои в работе сайтов государственных органов.
Как сообщают местные СМИ, частично или полностью перестали работать сайты Государственной думы (duma.gov.ru), Кремля (kremlin.ru), премьер-министра (premier.gov.ru), Роскомнадзора (rkn.gov.ru), московской мэрии (mos.ru).
Перед этим произошел сбой в работе одного из крупнейших роSSийских провайдеров «Ростелекома», который также предоставляет услуги хостинга.
В Министерстве цифрового развития РоSSии заявили агентству ТАСС, что проблемы с доступом к сайтам связаны с неисправностью в работе маршрутизаторов сети "Ростелеком".
Напомним, несколько дней назад The New York Times написало о том, что в течение ближайших недель США произведут серию кибератак на РоSSию в ответ на проникновение в сети своих правительственных учреждений. По информации газеты, тайные действия в отношении роSSийских сетей будут "очевидны для президента РФ Владимира Путина, разведки и вооруженных сил", но не для остального мира.