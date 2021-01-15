В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет

Согласно исследованию Atlas VPN, в прошлом году Google обнаружил рекордное количество фишинговых веб-сайтов — 2,11 млн. Об этом сообщает atlasvpn.com.

Фото: sys-team-admin.ru

Рост кибермошенничества

Фальшивые веб-страницы, которые выдают себя за законные сайты банков или интернет-магазинов, являются типичным примером фишинговых сайтов.

Фишинговые сайты, по словам экспертов компании Google , притворяются законными, чтобы обманным путем заставить пользователей ввести свои учетные данные и пароли или передать другую личную информацию.

В 2020 году количество таких сайтов увеличилось до 2,11 млн, что на 25% больше, чем годом ранее, когда было обнаружено 1,69 млн вредоносных доменов.

Стоит отметить, что тенденция увеличения количества интернет-мошенников, действующих через фишинговые сайты, стала резко возрастать с 2015 года.

В течение последнего десятилетия количество фишинговых порталов в среднем ежегодно увеличивается на 43%.

В 2020 году органы правозащиты в интернет-пространстве фиксировали шквал хакерских атак. Данные показывают, что наибольшую активность мошенники проявляли примерно в середине февраля, а также в начале мая. В этот период Google обнаруживал более 56 тыс. новых вредоносных сайтов в неделю.

Пандемия и новые возможности для мошенников

Пандемия covid-19 определенно способствовала увеличению числа кибератак. Из-за пандемии люди переходят на удаленную работу и становятся, таким образом, более уязвимыми перед трюками киберпреступников. Паника приводит к иррациональному мышлению, и люди забывают основные меры безопасности в интернете. Пользователи начинают загружать вредоносные файлы или пытаются совершать покупки на небезопасных веб-сайтах, в результате чего становятся жертвами преступников.

Новая эра мошенничества отмечается и более изощренными попытками заставить людей предоставить доступ к конфиденциальной информации. Например, в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке возросло количество атак с помощью социальной инженерии. В частности, фишинг существенно усовершенствовался в течение пандемии и теперь включает ряд вариантов кибератак, таких как целевой фишинг — атака, нацеленная на конкретную жертву с помощью персонализированного общения и вишинга (голосового фишинга), а также фейковых сайтов.

«Дружеское мошенничество» — еще один популярный тип кибератаки, который заключается в использовании друзьями или близкими кодов и личных карточек без разрешения владельца. Для торговцев такое мошенничество может дорого стоить, ведь его трудно отследить, и чаще всего возмещение предоставляется без дальнейшего расследования дела. Говорят, что «дружественное мошенничество» сокращает объем продаж в среднем на 1%, а прибыль — на 20%.

Что рекомендуют

Специалисты из Google призывают обращать пристальное внимание на рекламные объявления, т. к. они часто являются рассадниками интернет-мошенников.

Также не лишним будет проверить, есть ли у веб-сайта сертификат SSL. Адрес портала должен начинаться с HTTPS, а не с HTTP. Перед веб-адресом сайта также должен быть символ замка. Это означает, что у сайта есть сертификат SSL, и соединение зашифровано.

Никогда не стоит вводить конфиденциальную информацию на веб-сайте, на котором нет этой базовой функции безопасности.