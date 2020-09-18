29 стран призвали Лукашенко прекратить отключение интернета в Беларуси
Лукашенко заявлял, что интернет отключают из-за рубежа.
29 стран, среди которых и Украина, призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить блокирование работы интернета на территории страны.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Государственного департамента США.
"Мы призываем власти Беларуси воздержаться от отключения интернета и блокирования или фильтрации ресурсов и уважать международные обязательства Беларуси по правам человека, в том числе в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы призываем правительство Беларуси уважать гражданское пространство, включая уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства права", - говорится в документе.
Международное сообщество требует провести "свободные, прозрачные и беспристрастные расследования" всех заявлений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности.
Заявление поддержали правительства Соединенных Штатов Америки, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии , Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.
Ранее Лукашенко заявлял, что интернет в Беларуси отключают из-за рубежа.
В конце июля Совбез Беларуси не исключал отключения интернета по всей стране в случае угрозы нацбезопасности.
Напомним, 17 сентября белорусские СМИ вышли без фото в поддержку задержанных журналистов.