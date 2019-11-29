Доля social на рынке programmatic-рекламы в США вырастет на 57,6% к 2021 году
К 2021 году доля рекламы в соцсетях на рынке programmatic в США вырастет на 57,6%. Об этом говорится в
В апрельском отчёте eMarketer ожидался рост на уровне 52%.
К концу 2019 года рекламодатели в США потратят на programmatic-рекламу более $57 млрд. Из них 56,3% будут приходиться на рекламные блоки, размещаемые на социальных платформах.
Под медийной рекламой формата programmatic eMarketer подразумевает «использование автоматических инструментов для покупки, продажи и показа цифровой рекламы», что включает как медийную рекламу, запускаемую через API издателей, так и биддинг-платформы Facebook, LinkedIn и других соцсетей.
В текущем году рынок programmatic в целом составит 83,5% от общих расходов на цифровую рекламу в США, а к 2021 году достигнет около $79,75 млрд.
В целом по этому рынку наблюдается устойчивый рост на фоне развития технологии.
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