РоSSийского хакера Буркова экстрадировали из Израиля в США

Его подозревают в преступлениях в сфере банковской безопасности.

РоSSийского хакера Буркова экстрадировали из Израиля в США
Алексей Бурков
Фото: 24 Канал

Власти Израиля экстрадировали в США роSSийского хакера Алексея Буркова, подозреваемого в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности. В Москве это решение пытались опротестовать и вернуть его на родину, пишет Deutsche Welle.

В ночь на 12 ноября Бурков под конвоем был доставлен в аэропорт, откуда его планировали отправить в США. Эту информацию подтвердил адвокат подозреваемого Михаил Ирони.

Апелляция Буркова на решение о его выдаче в США была отклонена 10 ноября Верховным судом Израиля. РоSSия предлагала обменять своего хакера на израильтянку Нааму Исахар, которую приговорили в РФ к 7,5 годам лишения свободы за 9,6 грамм гашиша, найденных у нее в багаже в московском аэропорту Шереметьево. Семья девушки заявила, что считает этот приговор методом давления на Израиль с целью обмена Буркова.

Напомним, что хакер был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. Его обвинили во взломе баз данных, содержащих банковские данные.



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