Комитет Рады обсуждает возможность регулирования YouTube Нацсоветом

Окончательное решение в этом вопросе еще не принято.

Комитет Рады обсуждает возможность регулирования YouTube Нацсоветом
Фото: mojevijesti.ba

В профильном комитете Верховной Рады обсуждают расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, среди которых - возможность регулировать YouTube.

Об этом рассказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, передает "Детектор Медиа".

"Вполне вероятно, что YouTube подпадет под регуляцию", - сказала она, отвечая на вопрос о регулированию "YouTube премиум", который по своим функциям фактически является ОТТ-провайдером.

Однако, по словам Фещук, окончательное решение в этом вопросе еще не принято.

"Но мы точно будем регулировать интернет-каналы (радиостанции и телевидение). Точно регулировать печатные издания. Мы точно что-то регулировать в ОТТ-платформах по пакетам премиум. Но это - вопрос к обсуждению", - сказала она.

Решение должен принять Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который готовит новое профильное законодательство.

Фещук добавила, что речь идет не о регулировании "в чистом виде", а возможности через Нацсовет отправлять жалобы в YouTube по контенту. "Возможно будет предусмотрена регистрация", - отметила она.

Напомним, в феврале Google запустил в Украине детскую версию YouТube с родительским контролем.

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