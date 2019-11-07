Комитет Рады обсуждает возможность регулирования YouTube Нацсоветом
Окончательное решение в этом вопросе еще не принято.
В профильном комитете Верховной Рады обсуждают расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, среди которых - возможность регулировать YouTube.
Об этом рассказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, передает "Детектор Медиа".
"Вполне вероятно, что YouTube подпадет под регуляцию", - сказала она, отвечая на вопрос о регулированию "YouTube премиум", который по своим функциям фактически является ОТТ-провайдером.
Однако, по словам Фещук, окончательное решение в этом вопросе еще не принято.
"Но мы точно будем регулировать интернет-каналы (радиостанции и телевидение). Точно регулировать печатные издания. Мы точно что-то регулировать в ОТТ-платформах по пакетам премиум. Но это - вопрос к обсуждению", - сказала она.
Решение должен принять Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который готовит новое профильное законодательство.
Фещук добавила, что речь идет не о регулировании "в чистом виде", а возможности через Нацсовет отправлять жалобы в YouTube по контенту. "Возможно будет предусмотрена регистрация", - отметила она.
Напомним, в феврале Google запустил в Украине детскую версию YouТube с родительским контролем.
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07.11.2019 15:16