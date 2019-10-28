Грузинские сайты подверглись масштабной кибератаке

Взломали даже сайт президента.

Грузинский сегмент интернета подвергся масштабной кибератаке, в результате которой были взломаны сайты президента Грузии, многих госучреждений, органов местного самоуправления и судов. В общей сложности в грузинском сегменте интернета не работали до двух тысяч сайтов.

Как сообщает "Грузия Онлайн", на сайте президента Грузии фотографию экс-президента страны Михаила Саакашвили с надписью "I`ll be back" ("Я вернусь").

Из-за хакерской атаки прекратили вещание телекомпании "Имеди" и "Маэстро".

"Сеть парализована. Мы не получаем сигнал, не выйти в эфир, не можем использовать монтажные компьютеры. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться в эфир!", - написал в фейсбуке глава информационной службы "Имеди" Ираклий Чихладзе.

Министерство внутренних дел Грузии уже начало расследование по факту кибератак. Заведено дело по статьям 284 Уголовного кодекса страны (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему).

Сообщается также, что большинство сайтов, подвергшихся хакерской атаке, расположены на сервере компании serv.ge.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанетеПравообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
IAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворкаIAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворка
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
Блок рекламы


Похожие новости
Органический поиск обеспечивает 53% всего трафика на сайты – исследованиеОрганический поиск обеспечивает 53% всего трафика на сайты – исследование
Facebook покажет пользователям, какие сайты передают данные об их поведенииFacebook покажет пользователям, какие сайты передают данные об их поведении
Google Discover направляет трафик на e-commerce сайтыGoogle Discover направляет трафик на e-commerce сайты
SparkToro: более 50% поисковых сессий в Google заканчиваются без переходов на сайтыSparkToro: более 50% поисковых сессий в Google заканчиваются без переходов на сайты
Европейские работные сайты пожаловались в Еврокомиссию на GoogleЕвропейские работные сайты пожаловались в Еврокомиссию на Google
Черноморская ТРК заявила о кибератакеЧерноморская ТРК заявила о кибератаке
Суд ЕС: сайты с кнопкой «Like» от Facebook также ответственны за передачу данных пользователейСуд ЕС: сайты с кнопкой «Like» от Facebook также ответственны за передачу данных пользователей
Почему медсайты чувствительны к обновлениям основного алгоритма GoogleПочему медсайты чувствительны к обновлениям основного алгоритма Google
Google перевёл на mobile-first индексацию пока не все подготовленные к ней сайтыGoogle перевёл на mobile-first индексацию пока не все подготовленные к ней сайты
Джон Мюллер рассказал, как Google находит сайты без ссылокДжон Мюллер рассказал, как Google находит сайты без ссылок
Последние новости
Подгружаем последние новости