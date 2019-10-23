Сколько киберпреступлений совершают в Украине — статистика Opendatabot

Платформа Opendatabot опубликовала статистику киберпреступлений за последние пять лет. Их количество постоянно растет. AIN.UA кратко пересказывает материал.

Какие киберпреступления бывают 

За киберпреступления в Украине предусмотрена криминальная ответственность по таким статьям:

  • Ст. 361 — незаконное проникновение в компьютеры, системы или сети и вмешательство в их работу (или их блокировка).
  • Ст. 361-1 — написание и распространение вирусов.
  • Ст. 361-2 — злоупотребление правом доступа к информации.
  • Ст. 362 — использование доверенной информации для собственных целей.

Как часто их совершают в Украине

Чаще всего регистрируются случаи незаконного проникновения в компьютеры, системы или сети и вмешательства в их работу (Ст. 361).

  • 2015 год — 432 дела.
  • 2016 год — 294 дела.
  • 2017 год — 1795 дел.
Сколько киберпреступлений совершают в Украине — статистика Opendatabot

Растет количество преступлений по ст. 362 —  использование доверенной информации для собственных целей.

  • 2015 год — 75 дел.
  • 2016 год — 311 дел.
  • 2017 год — 670 дел.
  • 2018 год — 1070 дел.

Почему количество преступлений растет

Вирусы

Скачок количества всех киберпреступлений произошел в 2017 году. В значительной это связано с вирусом «Петя». По официальным данным Microsoft им было заражено 12 500 компьютеров. Как работает вирус-вымогатель мы рассказывали ранее.

Расширение штата киберполиции

«Увеличение количества таких преступлений в последние два года в значительной степени связано с тем, что постепенно штат сотрудников киберполиции все-таки расширяется и соответственно больше возбуждается уголовных дел».

Адвокат Максима Лазарев

Сложности в расследованиях

«С начала 2015 было возбуждено 4749 дел по ст. 361, а приговоров по ним вынесено только 113. Это может свидетельствовать о низком процент привлеченных к ответственности по этой статье, и о сложности расследования таких дел».

Виталий Собкович, управляющий партнер ЮК «Союз Правовых Сил»

Татьяна Грицык, AIN

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