G Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Google нанял на работу бывшего топ-менеджера Microsoft Хавьера Солтеро. Он возглавит подразделение G Suite, которое охватывает такие продукты, как Google Docs, Google Drive и другие.
Ранее Солтеро занимал пост вице-президента по разработке голосового помощника Cortana в Microsoft, который покинул в конце прошлого года. До этого он также руководил почтовым сервисом Outlook.
Хавьер Солтеро начал работу в Microsoft в 2014 году, после того как компания купила стартар Acomply, основателем которого он являлся. До этого топ-менеджер занимал различные управленческие должности в VMware.
В качестве вице-президента по продуктам G Suite Солтеро будет подчиняться исполнительному директору Google Cloud Томасу Куриану.
Бывший глава Google Apps Прабхакар Рагхаван теперь занимается руководством рекламными и коммерческими продуктами компании.
Томас Куриан, который возглавил Google Cloud в январе 2019 года после 22 лет работы в Oracle, активно нанимает персонал, чтобы усилить позиции облачной платформы в конкуренции с Amazon и Microsoft. На прошлой неделе к управленческой команде Google Cloud присоединилась бывший топ-менеджер SAP Бриджит Макиннис-Дэй, которая возглавит HR-подразделение компании.
Напомним также, что в июле глава Google Сундар Пичаи заявил о планах компании утроить продажи по облачному бизнесу и назвал его главным драйвером роста родительской компании – Alphabet.