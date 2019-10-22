G Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft

Google нанял на работу бывшего топ-менеджера Microsoft Хавьера Солтеро. Он возглавит подразделение G Suite, которое охватывает такие продукты, как Google Docs, Google Drive и другие.

Ранее Солтеро занимал пост вице-президента по разработке голосового помощника Cortana в Microsoft , который покинул в конце прошлого года. До этого он также руководил почтовым сервисом Outlook.

Хавьер Солтеро начал работу в Microsoft в 2014 году, после того как компания купила стартар Acomply, основателем которого он являлся. До этого топ-менеджер занимал различные управленческие должности в VMware.

В качестве вице-президента по продуктам G Suite Солтеро будет подчиняться исполнительному директору Google Cloud Томасу Куриану.

Бывший глава Google Apps Прабхакар Рагхаван теперь занимается руководством рекламными и коммерческими продуктами компании.

Томас Куриан, который возглавил Google Cloud в январе 2019 года после 22 лет работы в Oracle, активно нанимает персонал, чтобы усилить позиции облачной платформы в конкуренции с Amazon и Microsoft . На прошлой неделе к управленческой команде Google Cloud присоединилась бывший топ-менеджер SAP Бриджит Макиннис-Дэй, которая возглавит HR-подразделение компании.