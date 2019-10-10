Bingbot будет работать на базе последней версии браузера Edge
В ближайшие месяцы краулер поисковой системы Bing – Bingbot –
Кроме того, Bingbot будет постоянно обновляться до последней версии MS Edge, что сделает его «вечнозелёным», как и Googlebot.
Новый Bingbot будет работать на базе платформы Chromium, которая будет интегрирована в Edge, — той же платформы, которая используется в работе Googlebot. Переход на Chromium будет реализован в следующей версии Edge.
Это обновление должно унифицировать сканирование страниц обеими поисковыми системами, и SEO-специалистам больше не нужно будет разбираться, какие проблемы возникли с конкретным краулером.
Bing также планирует обновить агента пользователя Bingbot.
Отметим, что Microsoft объявил о своём намерении интегрировать Chromium в десктопную версию браузера Edge в декабре 2018 года.
Добавим также, что Googlebot начал работать на базе последней версии Chrome в мае этого года. Обновление user-agent краулера ожидается в декабре.
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