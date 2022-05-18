Роскомнадзор добрался и до английской версии «Википедии», требует удалить статьи

Роскомнадзор потребовал удалить из английской версии «Википедии» две статьи, которые касаются полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Сообщение об этом появилось на странице «Википедии» в Twitter .

Речь идет о статьях 2022 Russian invasion of Ukraine и Rashism. Ведомство обвиняет «Википедию» в публикации «недостоверной информации о потерях, атаках на гражданское население, целях и форме «спецоперации» (так в стране-агрессоре называют полномасштабную войну, развязанную Россией в Украине – ред.)».