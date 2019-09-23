Киберполиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего вирусы под видом обновлений для игр

Киберполиция разоблачила 18-летнего жителя Ивано-Франковской области, который распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления пораженным компьютером.

Об этом сообщается на сайте Киберполиции Украины.

"Работники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус молодой человек купил в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил их на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда вирус попадал в компьютер, хакер получал полный доступ к нему, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем учетным записям, а также к онлайн-банкингу.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъяла компьютерную технику, она направлена на экспертизу. Полиция также устанавливает всех граждан, которые стали жертвами молодого человека.

"Во время предварительного осмотра техники сотрудники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был обнаружен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших", - отмечается в сообщении.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Начато досудебное расследование по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса. Хакеру грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, летом Киберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с роSSийскими хакерами.