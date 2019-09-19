Баннер YouTube Masthead стал доступен для показа на ТВ-экранах

Google, что реклама формата YouTube Masthead (баннер на главной) теперь также может показываться на ТВ-экранах.

При выборе этого места размещения рекламодатели смогут достигать пользователей в тот момент, когда они открывают приложение YouTube на своём ТВ-устройстве и просматривают новый контент в ленте на главной экране.

Баннер Masthead также будет автоматически проигрываться для зрителей спустя несколько секунд на всех совместимых устройствах.

Новое место размещения запущено в режиме глобальной беты. Рекламодатели смогут покупать баннеры Masthead на ТВ-экранах на базе цены за тысячу показов (CPM) и кастомизировать те аудитории, которые должны увидеть объявление.

Для получения информации о том, как попасть в бету, необходимо связаться с сотрудником отдела продаж Google .

Напомним, что формат YouTube Masthead стал доступен для покупки на базе CPM-модели в июле.