Органический поиск обеспечивает 53% всего трафика на сайты – исследование

Новое исследование BrightEdge показало , что поисковые системы по-прежнему направляют на сайты намного больше трафика, чем другие каналы.

На органический поиск и поисковую рекламу в общей сумме приходится 68% всего отслеживаемого трафика на сайты.

При этом доля трафика, получаемого из органического поиска, последовательно растёт. Так, в 2014 году этот канал приносил сайтам в среднем 51% трафика, а в 2019 – 53,3%, тогда как поисковая реклама – всего 15%.

Отчёт BrightEdge основан на данных, собранных в мае 2019 года по «тысячам доменов и десяткам миллиардов сессий».

Прямой трафик не включался в это исследование.

Аналитики разбили все данные по трафику по пяти основным вертикалям: ретейл/ecommerce, медиа/развлечения, B2B, технологии, путешествия/гостиничный бизнес.

Как видно на диаграмме выше, по B2B-сайтам доля поискового трафика ещё выше, чем в среднем по интернету, и составляет 75% (органика + реклама).

Социальные сети направляют в среднем 4,7% трафика на сайты, а «другие каналы» — 27%. Наибольшая доля трафика из соцсетей приходилась на сайты из категории «Медиа и развлечения».

Специалисты BrightEdge также оценили доходы, которые генерирует каждый канал. Так, на долю поисковых систем приходится около 70% доходов компаний, а на долю соцмедиа – менее 1%.

В целом исследование показало, что, несмотря на популярность соцсетей, поисковые системы по-прежнему остаются основным источником трафика для большинства сайтов.