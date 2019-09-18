Украинский стартап Litnet.com получил $330 000 инвестиций. Он продает 2,5 млн книг в год

Стартап Litnet.com, который продает электронные книги, получил инвестиции в размере $330 000, пишут AIN.UA

Инвестиция

Средства стартап Litnet.com привлек от фонда Admitad Invest. Размер проданной доли не разглашается.

Как редакции AIN.UA сообщили в компании, эта сделка позволила текущему инвестору, который поддержал проект в 2016 году, вернуть «значительную часть инвестиций» при хорошей доходности вложений.

Сергеем Грушко, сооснователь стартапа

Чем занимается Litnet.com

По данным компании, ежедневная аудитория проекта составляет порядка 350 000 пользователей, у Android-приложения — порядка 85 000 пользователей. Оборот компании за 2018 год составил порядка $3,5 млн, она продает около 2,5 млн книг в год.

Становление проекта

Litnet.com был основан в 2015 году писателем Андреем Нечаевым и предпринимателем Сергеем Грушко (у последнего был опыт работы в геймдеве, в частности — в компаниях GSC Game World и Vostok Games). Изначально ресурс назывался Lit-Era, на нем публиковали блоги авторов, книги, новости фантастики.

В 2017 году проект заработал на домене Litnet.com, а в 2018 запустил мультиязычную версию. Сейчас, кроме русскоязычной версии, у проекта есть версии на украинском, испанском, английском языках. В 2019 году компания запустила издательство книг на русском языке в бумаге. Компания планирует запускать также немецкую и польскую версию, для чего ведет переговоры с партнерами в этих странах.