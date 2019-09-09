Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками

Мобильное приложение соцсети «ВКонтакте» снова заработало в сетях украинских операторов, несмотря на блокировки. На это обратило внимание издание Liga.net, пишут AIN.UA.

Мобильный клиент VK доступен как в сетях кабельных, так и сотовых операторов. Речь и о «большой тройке»: зайти в заблокированную соцсеть можно через Vodafone, «Киевстар», lifecell.

Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками
  • Как рассказали журналистам представители операторов, недавние изменения касаются iOS-приложения соцсети. В Android-версии встроенный VPN-клиент появился еще в 2017 году. Из-за него блокировки по IP, как это прописано в указе Президента, не работают.
  • В «Укртелекоме» уже работают над решением этой проблемы.
  • В «Киевстар» и Vodafone говорят, что адаптировать свои методы не будут.
  • В lifecell тоже ответили, что не станут менять подход к блокировкам — но знают, как заблокировать приложение и со встроенным VPN.
  • Несмотря на ухищрения, посещаемость «ВКонтакте» в Украине падает. По данным ИнАУ за июнь, сайт Vk.com находится на 11 месте по охвату, а приложение соцсети — на 9 месте по доле использования. Однако из-за новых методов обхода блокировок, эта статистика может оказаться неточной. При использовании VPN, реальный IP-адрес пользователя заменяется иностранным.

Михаил Сапитон, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
На форуме PornWikiLeaks разоблачали порноактрис. Порностудия выкупила его и сожгла все диски с данными
Facebook больше не обещает бесплатное использованиеFacebook больше не обещает бесплатное использование
Google оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTubeGoogle оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTube
DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и FacebookDuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
НАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP UkraineНАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP Ukraine
Блок рекламы


Похожие новости
Владелец WSJ работает над альтернативой Google NewsВладелец WSJ работает над альтернативой Google News
Instagram работает над проблемой фейковых просмотров историйInstagram работает над проблемой фейковых просмотров историй
Facebook работает над упрочением монолитности компанииFacebook работает над упрочением монолитности компании
Объем поисковой рекламы в Украине дорос до 5,89 млрд грнОбъем поисковой рекламы в Украине дорос до 5,89 млрд грн
Facebook работает над интеграцией Instagram Direct и MessengerFacebook работает над интеграцией Instagram Direct и Messenger
Facebook удалил 100 аккаунтов и 32 группы, которые пытались влиять на выборы в Украине с помощью ботов и фейковFacebook удалил 100 аккаунтов и 32 группы, которые пытались влиять на выборы в Украине с помощью ботов и фейков
WhatsApp работает над десктоп-версией без обязательной привязки к смартфонуWhatsApp работает над десктоп-версией без обязательной привязки к смартфону
Рынок SaaS в Украине: более 120 компаний и $550 млн инвестиций
Приложение DeepNude, которое «раздевает женщин», продают. Стартовая цена — $30 000Приложение DeepNude, которое «раздевает женщин», продают. Стартовая цена — $30 000
Заблокированный в Украине "ВКонтакте" упал в посещаемостиЗаблокированный в Украине "ВКонтакте" упал в посещаемости
Последние новости
Подгружаем последние новости