2019-09-09
Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками
Мобильное приложение соцсети «ВКонтакте» снова заработало в сетях украинских операторов, несмотря на блокировки. На это обратило внимание издание Liga.net, пишут
Мобильный клиент VK доступен как в сетях кабельных, так и сотовых операторов. Речь и о «большой тройке»: зайти в заблокированную соцсеть можно через Vodafone, «Киевстар», lifecell.
- Как рассказали журналистам представители операторов, недавние изменения касаются iOS-приложения соцсети. В Android-версии встроенный VPN-клиент появился еще в 2017 году. Из-за него блокировки по IP, как это прописано в указе Президента, не работают.
- В «Укртелекоме» уже работают над решением этой проблемы.
- В «Киевстар» и Vodafone говорят, что адаптировать свои методы не будут.
- В lifecell тоже ответили, что не станут менять подход к блокировкам — но знают, как заблокировать приложение и со встроенным VPN.
- Несмотря на ухищрения, посещаемость «ВКонтакте» в Украине падает. По данным ИнАУ за июнь, сайт Vk.com находится на 11 месте по охвату, а приложение соцсети — на 9 месте по доле использования. Однако из-за новых методов обхода блокировок, эта статистика может оказаться неточной. При использовании VPN, реальный IP-адрес пользователя заменяется иностранным.
Михаил Сапитон, AIN
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