Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками

Мобильное приложение соцсети «ВКонтакте» снова заработало в сетях украинских операторов, несмотря на блокировки. На это обратило внимание издание Liga.net, пишут AIN.UA .

Мобильный клиент VK доступен как в сетях кабельных, так и сотовых операторов. Речь и о «большой тройке»: зайти в заблокированную соцсеть можно через Vodafone, «Киевстар», lifecell.