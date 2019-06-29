СМИ: в администрации Трампа обсуждают запрет end-to-end шифрования

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность запрета сквозного шифрования, которое используется такими сервисами, как Telegram, WhatsApp, Signal и др. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, этот вопрос стал главной темой заседания Национального совета безопасности в среду, 26 июня. В своём материале Politico упоминает три источника.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретились, чтобы обсудить, следует ли разрабатывать закон, запрещающий IT-компаниям использовать те формы шифрования, которые не могут быть преодолены правоохранительными органами.

На заседании обсуждались два пути: опубликовать заявление или общую позицию по шифрованию и заявить, что работа над решением этой проблемы будет продолжена, или же попросить Конгресс разработать соответствующий закон.

Однако никакого решения не было принято из-за резко противоположных взглядов внутри правительства.

Так, в Министерстве юстиции и ФБР считают, что поимка преступников и террористов должна быть основным приоритетом, даже если ослабленное шифрование создаст риск взлома. При этом в Министерстве торговли и Госдепартаменте США не согласились с этим мнением, указав на экономические и дипломатические последствия такого решения.

В Министерстве внутренней безопасности нет единой позиции по этому вопросу. Так, в Агентстве по кибербезопасности понимают важность шифрования конфиденциальных данных, особенно в критических инфраструктурных операциях. При этом Иммиграционная и таможенная полиция и Секретная служба США регулярно сталкиваются с препятствиями, создаваемыми шифрованием, в своих расследованиях.

Чем закончится этот диспут, и какое решение будет принято в конечном итоге, покажет время.


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