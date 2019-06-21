Slack проводит IPO. Оценка — $15,7 млрд

20 июня компания Slack, разрабатывающая одноименный командный мессенджер, проведет публичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже, пишет The Wall Street Journal. Токен фирмы будет называться WORK, пишут AIN.UA.

Референская цена бумаг — $26 за акцию, при ней капитализация бизнеса составит около $15,7 млрд. В последнем раунде финансирования Slack привлекала деньги при оценке около $7 млрд.

Slack проводит IPO. Оценка — $15,7 млрд

Размещение будет прямым, без участия банков-посредников — существующие инвесторы продадут свои акции, а Slack не будет привлекать дополнительных средств. Такую же схему на IPO использовала Spotify.

Slack запустился в 2013 году. Мессенджер вырос из сайд-проекта компании Tiny Speck, основанной выходцем из Flickr Стьюартом Баттерфилдом. Сейчас у Slack более 88 000 платящих пользователей. В прошлом году компания отчиталась о выручке $400 млн и получила $139 млн чистого убытка.


Михаил Сапитон, AIN


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