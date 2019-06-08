Microsoft и Oracle свяжут свои облачные сервисы

Microsoft и Oracle пришли к соглашению, в рамках которого они свяжут свои облачные сервисы, чтобы совместно противостоять лидеру рынка Amazon Web Services.

В рамках партнёрства компании реализуют высокоскоростные связи между своими дата-центрами. Эта функциональность сначала будет запущена в южной части США , а затем будет расширена на другие регионы.

Интеграция позволит пользователям авторизироваться в обоих сервисах, используя один и тот же логин и пароль, а также получать техническую поддержку от каждой компании.

«Этот альянс является для нас естественным выбором, поскольку мы помогаем нашим совместным клиентам ускорить перенос их корпоративных приложений и баз данных в публичное облако», — заявили в Microsoft .

В Oracle в свою очередь отметили:

«Благодаря этому альянсу наши совместные клиенты могут перенести свои приложения в облако без необходимости что-либо реорганизовывать и сохранить те крупные инвестиции, которые они уже сделали».