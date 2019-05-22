YouTube больше не будет показывать точное число подписчиков для каналов с 1000+ человек

Начиная с августа 2019 года, YouTube перестанет показывать точное число подписчиков для каналов, аудитория которых превышает 1000 человек.

Это изменение также повлияет на сторонние сервисы, использующие API YouTube. Владельцы каналов смогут просматривать точные цифры по количеству подписчиков в YouTube Studio.

При этом точные цифры будут по-прежнему показываться для каналов, у которых менее 1000 подписчиков. Для более крупных каналов они будут округляться. Например:

  • 4227 подписчиков будут отображаться как 4,2 тыс. – до тех пор, пока не будет достигнута отметка в 4300;
  • 133 017 подписчиков будут отображаться как 133 тыс. – до тех пор, пока канал не достигнет отметки в 134 000;
  • 51 389 232 подписчика будут отображаться как 51 млн – пока канал не достигнет цифры в 52 000 000.

В YouTube также отметили, что подробностями этого нововведения они поделятся напрямую с авторами контента до августа.

В целом это обновление призвано унифицировать отображение информации о подписчиках в десктопной версии YouTube и в мобильных приложениях сервиса.


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