YouTube больше не будет показывать точное число подписчиков для каналов с 1000+ человек
Начиная с августа 2019 года, YouTube
Это изменение также повлияет на сторонние сервисы, использующие API YouTube. Владельцы каналов смогут просматривать точные цифры по количеству подписчиков в YouTube Studio.
При этом точные цифры будут по-прежнему показываться для каналов, у которых менее 1000 подписчиков. Для более крупных каналов они будут округляться. Например:
- 4227 подписчиков будут отображаться как 4,2 тыс. – до тех пор, пока не будет достигнута отметка в 4300;
- 133 017 подписчиков будут отображаться как 133 тыс. – до тех пор, пока канал не достигнет отметки в 134 000;
- 51 389 232 подписчика будут отображаться как 51 млн – пока канал не достигнет цифры в 52 000 000.
В YouTube также отметили, что подробностями этого нововведения они поделятся напрямую с авторами контента до августа.
В целом это обновление призвано унифицировать отображение информации о подписчиках в десктопной версии YouTube и в мобильных приложениях сервиса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
22.05.2019 17:19