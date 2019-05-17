Microsoft открыл исходный код одного из ключевых алгоритмов Bing

Microsoft опубликовал исходный код одного из ключевых алгоритмов, используемых в работе поисковой системы BingSpace Partition Tree And Graph (SPTAG). Теперь он доступен на GitHub.

Этот алгоритм использует векторный поиск и модели глубокого обучения для предоставления результатов, которые основаны на намерении пользователя.

SPTAG был призван позволить пользователям совершать поиск среди миллиардов фрагментов информации, известных как векторы, за миллисекунды. В теории этот алгоритм должен обеспечивать более быстрое предоставление более релевантных результатов.

Благодаря использованию векторизации данных, Bing начал понимать поисковое намерение и, соответственно, предоставлять более соответствующие нуждам пользователей результаты (а не только основанные на используемых ими ключевых словах).

В качестве примера Microsoft привёл следующий запрос: [высота башни в Париже]. Хотя Эйфелева башня не упоминается в запросе, Bing способен предоставить готовый ответ:

Разработчики смогут использовать технологию векторного поиска Microsoft для создания собственных поисковых систем или улучшения существующих.

Команда Bing также считает, что помимо традиционного поиска, SPTAG может применяться в корпоративных и ориентированных на потребителя приложениях. Например, для более быстрого определения содержания изображений.


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